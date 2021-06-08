Чебоксары, , 07:22 — REGNUM На федеральных трассах в Чувашии 7 июня произошли две аварии со смертельными исходами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

На федеральной трассе М-7 «Волга» в Козловском районе произошло лобовое столкновение фур «Скания» и «КамАЗ», водитель последнего от полученных травм скончался. В полиции отмечают, что ещё два человека получили травмы — водитель «Скании» и пассажир «КамАза».

В Цивильском районе после полудня на дороге федерального значения А-151 водитель «Лады Гранта» при выезде на встречную полосу столкнулся с «Киа Спортейдж».

«От полученных травм предполагаемый виновник ДТП скончался на месте происшествия, вторая участница аварии получила телесные повреждения», — говорится в сообщении полиции.

Обстоятельства данных происшествий устанавливаются.