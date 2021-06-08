Тегеран, , 08:13 — REGNUM Сборная Ирана по футболу обыграла Бахрейн со счетом 3:0, чтобы забронировать себе место в третьем раунде квалификации чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 7 июня.

В матче, состоявшемся на национальном стадионе Бахрейна в Риффе, Сардар Азмун открыл счет в пользу команды гостей на 51-й минуте. Азмун оформил «дубль» на часовой отметке после того, как получил хороший пас от Тареми, который впоследствии забил третий гол Ирана на 79-й минуте.

Иран занял второе место с 12 очками, на два очка отстав от Ирака в группе C. Бахрейн занимает третье место.

Сборная Ирана по футболу, известная как команда Мелли, которая до сих пор не смогла победить Бахрейн дома, сумела обыграть команду в зрелищном матче и отомстить за предыдущее поражение.