Тегеран, , 08:16 — REGNUM 7 июня командующий полицией иранской провинции Систан и Белуджистан объявил, что силы полиции по борьбе с наркотиками конфисковали более 1,5 тонн наркотиков. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Начальник полиции провинции Систан и Белуджистан второй бригадный генерал Ахмад Тахери сделал это замечание, подчеркнув, что в результате разведывательной деятельности сил полиции по борьбе с наркотиками округов Сиб-ва-Соран и Хаш была выявлена банда наркоторговцев, которая пыталась переправить партию наркотиков в центр провинции.

Во время столкновения между полицией и контрабандистами один из членов банды погиб, остальные бежали в высокогорье района. По словам начальника полиции, силы изъяли более 1,5 тонн запрещенных наркотиков, в том числе 1,478 тонны опия и 40 кг гашиша.

Тахери отметил, что в ходе этой операции было также изъято четыре транспортных средства.