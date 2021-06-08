Тегеран, , 08:17 — REGNUM 7 июня посольство Ирана во Франции сослалось на ослабление ограничений по COVID-19 и попросило Иранский национальный штаб по борьбе с коронавирусом отменить запрет на полеты из Парижа в Тегеран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Пресс-служба по связям с общественностью посольства Ирана в Париже убедила иранских граждан в том, что за последние недели большая часть ограничений была снята, так как большая часть французского населения получила вакцины, в связи с чем пандемия COVID-19 после долгого периода времени потеряла свою остроту. Согласно данному заявлению, в этой связи полеты между Парижем и Тегераном могут быть возобновлены и вернуться к привычному режиму.

Посольство подчеркнуло, что оно знает о трудностях, с которыми сталкивается большое число иранцев, особенно студентов университетов, и выразило надежду, что в ближайшее время удастся решить целый ряд вопросов благодаря снятию ограничений.