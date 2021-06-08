Тегеран, , 08:17 — REGNUM Первое лекарство от коронавирусной инфекции иранского производства «Салиравира» было представлено в научно-техническом офисе вице-президента страны в Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 7 июня.

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Лекарство от коронавирусной инфекции иранского производства «Салиравира» было представлено в научно-техническом офисе вице-президента страны в присутствии президента технологического парка Pardis Махди Сафаринии, а также представителя предприятия по производству лекарства Резы Рамезани.

«Салиравира» — это новый препарат, выпускаемый в четырех лекарственных формах, включая таблетки, назальный спрей, пероральный спрей и капли для ингаляторов. Лекарство предназначено для устранения различных вирусов, поступающих в организм воздушно-капельным путём.

Назальный спрей и пероральные таблетки являются двумя распространенными и взаимозаменяемыми формами лекарств, которые всасываются через желудочно-кишечный тракт.

Назальный спрей также всасывается в капиллярной сети носа. Пероральный спрей не будет столь широко распространен несмотря на то, что данная лекарственная форма оказывает местное действие на область глотки и может всасываться слизистой оболочкой полости рта.

Использование одной или двух доз Салиравиры может оказать положительное влияние на лечение от COVID-19, однако, согласно результатам клинических испытаний, четыре компонента должны использоваться одновременно.