Чебоксары, , 07:10 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор трём жителям Нижегородской области, которых обвинили в сбыте наркотических средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в УФСБ по Чувашии.

Жителей соседнего региона задержали в октябре 2020 года. Следствие установило их причастность к организации пересылки крупных партий наркотиков в Чувашию. В рамках расследования уголовного дела из незаконного оборота изъято более 1,2 кг наркотических средств и психотропных веществ.

В апреле 2021 года Ленинский суд Чебоксар признал трёх жителей Нижегородской области виновными в девяти эпизодах покушения на незаконный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ст. 228.1 УК РФ), назначив до пяти лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии строго режима.

В июне 2021 года Верховный суд Чувашии оставил приговор без изменений. Решение суда вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по факту контрабанды препаратов, содержащих сильнодействующие вещества и используемых в спорте для набора мышечной массы. В России данные препараты запрещены.

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