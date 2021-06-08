Вашингтон, , 07:10 — REGNUM Работу по определению общего подхода к Зимним Олимпийским играм в Пекине ведут вместе со своими союзниками США, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен 7 июня в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

Он отметил, что ситуация по указанному вопросу может выйти на новый уровень в ближайшие недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня группа членов Палаты представителей обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывом перенести проведение Олимпиады-2022 из китайской столицы Пекина в другое место. Авторами инициативы выступили республиканцы Майкл Маккол и Майкл Галлахер, а также демократы Грегори Микс и Том Малиновски.

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