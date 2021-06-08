Тегеран, , 08:18 — REGNUM 7 июня заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что, поскольку инцидент произошел в пределах иранских границ, иранский суд обладает юрисдикцией по делу о крушении украинского самолета. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бахарванд сделал это замечание, говоря о третьем раунде переговоров с украинскими официальными лицами по поводу рейса PS752, который был непреднамеренно сбит иранским ПВО в январе 2020 года.

По его словам, обвинительное заключение уже было вынесено прокурором в иранском суде. «Этим делом занимаются три иранских судьи», — сказал Бахарванд, отметив, что в случае какой-либо халатности со стороны судебных представителей в этом деле они будут нести ответственность в соответствии с законом.

«Помимо этого, стороны также обсудили множество различных вопросов, включая гражданскую авиацию и безопасность, а также военные и правовые вопросы», — заявил чиновник.