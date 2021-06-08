Тегеран, , 08:19 — REGNUM 7 июня министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 81 183, причем 120 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Третья волна коронавируса в мире идёт на спад — все новости»

«Еще 120 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 81 183», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно заявлению, за последние 24 часа было обнаружено 4907 новых случаев заражения COVID-19, при этом 940 человек были госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 2 565 972 пациента из общего числа 2 971 270 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

Также в докладе сообщается, что 3687 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство подчеркнуло, что в настоящий момент по всей стране было проведено 20 812 819 тестов на выявление смертельного вируса.