Тегеран, , 08:20 — REGNUM Главы дипломатических делегаций, ведущих переговоры о возобновлении ядерной сделки с Ираном, вернулись в столицы своих государств для проведения консультаций по окончательным решениям. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 июня.

Иранская газета опубликовала памятку о том, что пятый раунд заседаний комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) состоялся в Вене (Австрия), где высокопоставленные дипломаты делегаций решили вернуться в свои столицы, чтобы провести консультации в рамках правительств.

Ведущие переговорщики стран, подписавших СВПД, включая группу 4+1 (Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия) и Иран, а также Европейский союз, оценили последний раунд переговоров, заявив, что все стороны полны решимости найти пути решения оставшихся вопросов в ближайшие дни.

Аббас Арагчи, главный иранский переговорщик по ядерной программе, заявил после заседания, что в ходе пятого раунда переговоров был достигнут определенный прогресс, однако все ещё существуют разногласия по ключевым вопросам.

Говоря о возможности того, что следующий раунд переговоров может стать окончательным, Арагчи заявил, что в дипломатических переговорах ничего нельзя предсказать.