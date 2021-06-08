Тегеран, , 08:23 — REGNUM 6 июня официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде решительно осудил недавний террористический акт в Буркина-Фасо. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде выразил глубокое сожаление по поводу печального инцидента, заявив, что Иран готов поделиться опытом с африканскими странами, включая Буркина-Фасо, в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Он также отметил, что в настоящий момент странам необходимо сплотиться с целью эффективной борьбы с глобальными вызовами и угрозами.

Представитель Ирана также выразил сочувствие правительству Буркина-Фасо и пожелал терпения семьям всех пострадавших в результате произошедшего теракта.

Согласно полученным данным, более 100 мирных жителей погибли в результате террористического нападения на деревню на совместной границе Буркина-Фасо с Мали и Нигером.