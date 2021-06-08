Новотроицк, Оренбургская область, , 07:05 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области чиновники признали большое количество коммунальных аварий в 2021 году. Ремонтных работы на теплотрассах затянулись, у горожан отсутствует горячее водоснабжение. Информация об этом опубликована на сайте администрации.

«В этом году произошло большое количество порывов на главной теплотрассе. Мы максимально постараемся устранить их ко Дню России», — сказал генеральный директор МУП «УКХ» Матвей Мамонов.

По его словам, на магистральной сети гидравлические испытания уже завершились, но продолжаются восстановительные работы. Находятся под отключением 38 участков. На каждом участке различное количество домов от трех до 20. Ремонт растянулся из-за изношенности сетей: один порыв залатали, как возникает новый в другом месте трубопровода.

Ориентируясь на практику прошлых лет, Мамонов сообщил, что после опрессовки на восстановительные работы уходит около трех недель. На 4 июня зафиксирован 21 порыв, не считая мелкой течи. Сети Новотроицка сильно изношены и требуют серьезного ремонта.

«МУП «УКХ» приносит свои извинения новотройчанам за доставленные неудобства и просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Гораздо лучше провести ремонтные работы в летний период, чем пережить это холодной зимой. Это вынужденная мера. МУП «УКХ» делают всё возможное, чтобы возобновить водоснабжение», — заверил он и добавил, что горожанам управляющие компании автоматически перерасчет начислений за воду.

Между тем пользователи соцсетей возмущаются ситуацией в Новотроицке, когда длительное время отсутствует горячая вода. «Про ваши порывы мы уже слышим и читаем не однократно! А нам оно надо вообще? Мы вообще этого не должны слышать! Кто в этом виноват, что в городе все пришло в упадок? Деньги выделяются миллионами и миллиардами. А ничего никто не менял и не вкладывал. Оседали эти денежки в чьих-то карманах. А теперь вы нам втюхиваете свои проблемы. Мы-то тут при чём? Люди исправно платят, значит вы обязаны им предоставить качественные услуги! Остальное нас не должно касаться», — оставила комментарий Марина Н.

Как оказалось, не все исправно платят за потреблённые ресурсы. По данным МУП «УКХ», на сегодняшний день задолженность жителей за воду составляет 10 млн рублей.

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