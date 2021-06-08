Тегеран, , 08:33 — REGNUM Иран, как региональная держава, играет эффективную роль в регионе и мире, не жалея усилий для восстановления мира и безопасности на Ближнем Востоке, заявил азербайджанский политолог. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 6 июня.

Эльшен Манафов рассказал журналистам IRNA, что у Ирана всегда были хорошие отношения со своими соседями. Отметив, что Исламская Республика является ключевым другом и партнером Азербайджана, Манафов сообщил, что Иран поддерживает международные принципы и нормы, выступая за территориальную целостность Азербайджана в конфликте с Арменией.

Он также заявил, что Исламская Республика внесла некоторые предложения по урегулированию спора. Говоря о тесной связи между культурой и религией Ирана и Азербайджана, он выразил уверенность, что в будущем отношения между двумя соседними странами будут лишь расширяться.