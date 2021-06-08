Тегеран, , 08:34 — REGNUM Покойный иранский актер Али Ансарян назван лучшим актером на фестивале VIZ в Болгарии за роль в фильме «Кульбарф», снятом режиссером Мехди Резаи. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 6 июня.

Покойный иранский артист стал посмертно лучшим актером на болгарском фестивале

Церемония награждения победителей фестиваля состоится 11 сентября в столице Болгарии. Иранский фильм был номинирован в шести категориях: лучший сценарий, лучший режиссер, лучший фильм, лучший актер, лучшая операторская работа и лучшая актриса.

«Кульбарф» стал первым полнометражным фильмом режиссера Мехди Резаи, который ранее снял пять короткометражных фильмов и два телесериала.

Али Ансарян являлся бывшим защитником футбольной команды Ирана, актером и телеведущим. Иранец скончался в возрасте 43 лет в результате заражения коронавирусной инфекцией 3 февраля 2021 года.