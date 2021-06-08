Тегеран, , 08:39 — REGNUM 6 июня посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что во время предстоящего визита министра культурного наследия, туризма и ремесел Али Асгара Мунесана в Россию стороны подпишут соглашение о безвизовом режиме для групповых туров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Джалали рассказал в интервью IRHA, что министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Али Асгар Мунесан посетит Москву для подписания итогового соглашения о безвизовом режиме.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что безвизовый режим для иранских туристических групп вступит в силу в ближайшее время.

Выступая на еженедельной пресс-конференции, Мария Захарова в ответ на вопрос репортера IRNA сообщила, что Иран и Россия подписали соглашение об отказе от виз для туристических групп 27 марта 2017 года.

«Безвизовый режим для туристических групп вступит в силу после того, как российское туристическое агентство определит иранского партнера для регулирования выполнения соглашения», — сказала она, отметив, что соглашение было подписано министрами иностранных дел Ирана и России.