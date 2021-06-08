Чебоксары, , 06:57 — REGNUM В Чебоксарах устанавливаются обстоятельства гибели подростка на Волге, тело которого нашли в нескольких метрах от берега. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

ЧП произошло днём 7 июня. По данным следствия, 14-летний школьник утонул в нескольких метрах от берега в Волге в районе улицы Афанасьева. В ходе проверки правоохранители установили, что школьник отдыхал там вместе с друзьями, а во время купания захлебнулся и утонул.

Тело подростка обнаружили через несколько часов поисков. По данному факту проводится доследственная проверка.

Следственное управление призывает жителей купаться только в специально оборудованных местах, где созданы все условия безопасности, в том числе установлены стационарные спасательные пункты. В ведомстве призывают взрослых не оставаться равнодушными, если они видят купающихся у водоёмов детей и интересоваться, где их родители.

«Возможно, это поможет избежать трагедии», — отмечают в управлении.

«Купание в нетрезвом состоянии в необорудованных местах, отсутствие присмотра за детьми, неадекватная оценка своих физических возможностей и сил при купании — все это зачастую приводит к трагическим последствиям», — напоминают в ГКЧС Чувашии.