Владивосток, , 07:03 — REGNUM Во Владивостоке шесть многодетных семей поучаствовали в 50-й жеребьёвке бесплатных земельных участков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе городской мэрии.

Читайте также: Показатель инфраструктуры для земучастков многодетным закрепят в нацпроекте

Всего на жеребьевку земельных участков приглашали десять семей, у которых трое и более детей. Но пришли всего шесть.

Некоторые супруги взяли с собой детей, которые и тянули «счастливые билеты» с местом расположения участка.

Участки предлагались в районе Весенней и Садгорода — улицы Ломаная, Канская, 3-я Встречная и Шахтовая, и в посёлке Трудовом — улицы Суворовская и Светлая.

Земля семьям отдаётся в собственность для индивидуального жилищного строительства. Площадь участков, согласно закону, составляет от 7 до 20 соток. Всего обладателями бесплатных участков во Владивостоке стала 2091 семья.

Как сообщало ИА REGNUM, предложение предусмотреть в национальном проекте «Жильё и городская среда» показатель обеспеченности инфраструктурой участков для многодетных семей прозвучало 27 апреля на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.