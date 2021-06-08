Калининград, , 06:52 — REGNUM Проверку по факту частичного затопления малого рыболовецкого траулера «Капитан Лобанов» в городе Светлое Калининградской области начали следственные органы. Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

В сообщении отмечается, что судно завалилось набок в ходе его спуска на воду, а после частично затонуло. Траулер закрепили тросами в воде, чтобы избежать полного затопления. На место ЧП выехала следственная группа, которая должна проверить воду на наличие горюче-смазочных материалов и установить причины инцидента.

Северо-Западная транспортная прокуратура также начала проверку по факту случившегося. По информации ведомства, частичное затопление судна произошло при профилактических работах. В ходе инцидента никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня в Самарской области на реке Волга затонул прогулочный теплоход «Барракуда», который использовали для буксировки к берегу другого судна, попавшего в аварийную ситуацию. Пострадавших в результате ЧП нет.

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