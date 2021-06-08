Ульяновск, 8 июня 2021, 06:48 — REGNUM В Ульяновской области сохраняется пожарная опасность четвёртого и пятого классов. Об этом сообщает ГУ МСМ по региону.
По данным ведомства, с 8 по 11 июня чрезвычайная пожарная опасность пятого класса сохранится в юго-западной части региона, высокая пожарная опасность четвёртого класса ожидается в центральной части.
С учётом погодных условий объявляется «оранжевый» уровень опасности, который означает, что погода опасна и существует вероятность стихийных бедствий.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в Ульяновской области произошёл один лесной пожар на площади 1,2 гектара, также потушено пять палов сухой травы.