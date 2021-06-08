Красноярск, , 06:43 — REGNUM Сброс Красноярской ГЭС, по состоянию на 07:00 (время местное) сегодня, 8 июня, составил 6990 м3/с, уровень воды в реке Енисей — 446,1 см. Об этом сообщает мэрия города.

В администрации уточнили, что за последние сутки уровень воды в Енисее уменьшился на 6,2 см. При этом специалисты продолжают круглосуточный ежедневный мониторинг паводковой ситуации.

Остаются пдтопленными береговая полоса правого и левого берегов, островов Пионерский, Собачий, Козий, Посадный, Отдыха, Молокова, Татышева, Осередыш, Верхний и Нижний Атамановский, Оторвыш, коса Феофаниха, Хороший; спортивная площадка у набережной левого берега; придомовая территория жилых домов №№ 45, 47, 49, 369, 371 по ул. Лесная; причалы в районах населенного пункта Коркино, моста «777», ул. Пограничников, 107, 113; дорога по дамбе на о. Посадный и др.