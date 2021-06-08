Ханой, , 06:41 — REGNUM Во Вьетнаме за ночь с 7 на 8 июня выявили 44 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает министерство здравоохранения республики.

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Отмечается, что 43 случая заражения SARS-CoV-2 связаны с распространением инфекции внутри страны, еще один заболевший прибыл из-за границы. При этом 22 зараженных выявили в провинции Бакзянг, где находится крупнейший очаг распространения инфекции. Еще шесть случаев инфицирования приходится на провинцию Бакнинь, а 15 — на город Хошимин. Сейчас они все закрыты на карантин.

К настоящему времени во Вьетнаме подтверждено 7445 местных случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом с 27 апреля 2021 года в республике выявили 5875 инфицированных.