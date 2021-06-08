Оренбург, , 06:37 — REGNUM Аэропорт Оренбурга готовят к продаже. Начальный пакет акций оценили в 1,7 млрд рублей. Об этом сообщает минприроды Оренбуржья.

На совете Заксобрания министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Александр Самбурский отметил, что рассматривался вариант концессии, но его реализация невозможна из-за накопившихся долгов.

«Изучив практику других регионов, стало очевидно, что наиболее оптимальный вариант — это продажа акций нашего предприятия в частные руки», — сказал он.

На нового владельца аэропорта возложат определенные обязанности, в частности, полное погашение долгов перед лизинговой компанией в 1,2 млрд рублей, создание за четыре года современного аэровокзала площадью не менее 18 000 кв. метров с пропускной способностью в 1,5 млн человек в год, организация нового международного сектора и грузового терминала с объемом обрабатываемого груза не менее 2 000 тонн в год, повышенное качество транспортного обслуживания и доступность авиаперелетов в самые популярные точки земного шара.

При невыполнении обязательств, договор будет расторгнут, регион заберет себе пакет акций и 50% цены, достигнутой в ходе торгов.

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