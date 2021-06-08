Красноярск, , 06:36 — REGNUM В Красноярском крае по предварительным данным в январе — марте 2021 года миграционный прирост составил 1914 человек. Об этом сообщил Новосибирскстат.

За три месяца в регион прибыло 25 710 человек, покинуло — 23796 человек, уточняет региональный орган статистики.

Для сравнения, в Сибирском федеральном округе миграционная убыль населения за этот же период времени составила 1, 8 тыс. человек. Число прибывших — 103 794 человека, число выбывших — 105 617 человек.