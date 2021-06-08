Чита, , 06:37 — REGNUM В Чите на 70-м году жизни скончалась российская писательница и поэтесса Елена Стефанович. Об этом её сын Максим Стефанович 8 июня сообщает на своей странице в социальной сети «Одноклассники».

Писательница умерла в ночь на 8 июня в реанимации краевой клинической больницы.

«Не хочу говорить «умерла» — ушла, тихонько прикрыв за собой дверь, за которой начинается уже другая жизнь, где нет печали. Мама не дожила до своего 70-летия 4 месяца», — написал Максим.

Елена Викторовна Стефанович родилась в 24 октября 1951 года в посёлке Сусуман Магаданской области в семье заключённых. В 1953 году семья Стефанович переехала в столицу Забайкальского края город Читу. Журналистикой и творчеством будущий литератор начала активно заниматься ещё в школе — её произведения печатались в газетах и журналах, неоднократно звучали по радио. После неудачной попытки суицида Стефанович была помещена в психиатрическую больницу, после чего более 20 лет состояла на учёте в психоневрологическом диспансере.

После лечения она продолжила творческую деятельность, её тексты звучали на читинском радио. В 1981 году был опубликован первый поэтический сборник Стефанович «Создать себя». В 1989 году — первая прозаическая книга «Дурдом», основанная, по признанию автора, на реальных событиях. Всего из-под её пера вышло более двух десятков книг поэзии и прозы.