Кемерово, , 06:33 — REGNUM В Кемеровской области по предварительным данным в январе — марте 2021 года миграционная убыль составила 1491 человек. Об этом сообщил Новосибирскстат.

За три месяца в регион прибыло 11624 человека, покинуло — 13115 человек, уточняет региональный орган статистики.

Для сравнения, в Сибирском федеральном округе миграционная убыль населения составила 1, 8 тыс. человек. Число прибывших на территорию округа составило 103 794 человека, число выбывших — 105 617 человек.