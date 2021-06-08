Минск, , 06:33 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», в соответствии с которым в республике усиливается ответственность за преступления экстремистского характера. Речь идёт, в том числе, о призывах к проведению незаконных массовых мероприятий и сопротивлении лицам, охраняющим общественный порядок.

По новому закону публичные призывы к организации или проведению несогласованных массовых мероприятий могут наказываться общественными работами или штрафом, а в отдельных случаях — ограничением свободы на срок до пяти лет.

За сопротивление сотруднику милиции или иному лицу, охраняющему общественный порядок, нарушителю грозит штраф или арест, а аналогичное преступление, совершённое группой лиц, либо сопряженное с применением насилия, может обернуться лишением свободы на срок до восьми лет.

В случаях, когда речь идёт об участии в экстремистских формированиях, склонении к экстремистской деятельности, подготовке и обучении экстремистской деятельности, а также ее финансировании, максимальное наказание в зависимости от преступления и обстоятельств его совершения может составить до восьми лет лишения свободы.

Закон принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики Белоруссии 7 мая 2021 года. Он опубликован на национальном правовом интернет-портале страны. Основные положения закона вступают в силу через три месяца после его официального опубликования.

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко считает нужным ввести ответственность за призывы к санкциям