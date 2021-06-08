Новосибирск, , 06:30 — REGNUM В Новосибирской области по предварительным данным в январе — марте 2021 года миграционный прирост составил 3019 человек. Об этом сообщил Новосибирскстат.

За три месяца в регион прибыло 17408 человек, покинуло — 14389 человек, уточняет региональный орган статистики.

Для сравнения, в Сибирском федеральном округе за это же время миграционная убыль населения составила 1, 8 тыс. человек. Число прибывших в Сибирь составило 103 794 человека, число выбывших — 105 617 человек.