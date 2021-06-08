Владивосток, , 06:32 — REGNUM Безработным жителям Приморья предлагают принять участие в ярмарке вакансий, которая пройдёт 17 июня во Владивостоке. Всего можно трудоустроиться на около 100 рабочих мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На ярмарку приглашены три работодателя: МЧС, Роснефть и «Почта России».

Ярмарка пройдет в конференц-зале Приморского центра занятости населения.

Как сообщало ИА REGNUM, банк вакансий Приморья с начала 2021 года пополнился более чем на 30 тыс. рабочих мест. Всего предлагается для трудоустройства более 60 тыс. свободных рабочих мест.