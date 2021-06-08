Новосибирск, , 06:25 — REGNUM В Сибирском федеральном округе по предварительным данным в январе — марте 2021 года миграционная убыль населения составила 1, 8 тыс. человек. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Наибольшая миграционная убыль сложилась в Омской области — 1,8 тыс. человек, уточняет региональный орган статистики.

При этом миграционный прирост наблюдался в двух регионах — в Новосибирской области (3тыс. человек) и Красноярском крае (1,9 тыс. человек).

Отметим, что число прибывших в Сибирский федеральный округ за три месяца 2021 года составило 103 794 человека, число выбывших — 105 617 человек.