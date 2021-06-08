Богота, , 06:18 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки скончались 535 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в этой латиноамериканской стране выросло до 92 496. Также за минувшие сутки в республике выявили 21 949 зараженных коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Колумбии подтвердили 3 593 016 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в Колумбии зафиксировали рекордную заболеваемость коронавирусной инфекцией. Тогда за одни сутки в республике выявили 30 тыс. носителей SARS-CoV-2.