Мельбурн, Австралия, , 06:15 — REGNUM Власти австралийского штата Виктория не исключили скорой отмены карантина в Мельбурне из-за снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Reuters.

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Сообщается, что за минувшие сутки в городе выявили всего двух носителей SARS-CoV-2. При этом они связаны с уже известными очагами распространения инфекции. Отмечается, что неделей ранее в Мельбурне за одни сутки выявили 11 зараженных. При этом власти отмечают, что в первую очередь штату необходимо избавиться от известных очагов COVID-19, чтобы снять ограничения.

Ранее в австралийском Мельбурне продлили карантин до 10 июня. При этом эксперты в Австралии заявили, что рост заболеваемости связан с появлением в стране более заразного штамма коронавируса «Дельта». Сейчас ученые пытаются отследить, каким образом инфекция попала на континент.