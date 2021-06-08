Новосибирск, , 06:14 — REGNUM В Новосибирске на ТЭЦ-3 пройдёт самая масштабная за последние несколько десятков лет модернизация оборудования. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания (СГК).

«Сибирская генерирующая компания выиграла отбор по федеральной программе ДПМ-2 (договор поставки мощности). Нам в Новосибирске это даёт возможность модернизировать одну из четырёх новосибирских станций — ТЭЦ-3», — напомнил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

В замену двух генераторов и двух турбин, строительство котла и установку трёх электрофильтров СГК вложит 12 млрд рублей. По данным компании, это обеспечит станции прирост мощности и снизит её воздействие на экологию. Работа будет проведена в течение нескольких лет.