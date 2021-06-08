Вашингтон, , 06:13 — REGNUM Запрос по поводу разрешения на использование своей вакцины от COVID-19 на территории стран ЕС сделала американская фармкомпания Moderna. Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе производителя препарата.

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Заявка должна быть рассмотрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Кроме того, подобный пакет документов был направлен Moderna в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США.

В компании заверили, что эффективность вакцины среди этой группы испытуемых составляет 100%. В исследованиях приняли участие около 2,5 тысячи подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая ЕМА одобрила применение препарата фармкомпаний Pfizer и BioNTech для вакцинации подростков от COVID-19 в ЕС. 2 июня французский президент Эммануэль Макрон объявил, что с 15 июня во Франции лицам в возрасте от 12 до 18 лет начнут делать прививки от коронавирусной инфекции.

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