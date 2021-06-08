Владивосток, , 06:02 — REGNUM Дальневосточный Ростехнадзор завершил расследование причин аварии, произошедшей 18 ноября 2020 года в Приморье, когда ледяной циклон накрыл регион. По результатам расследования на 61 должностное лицо электросетевых предприятий возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе ведомства.

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Ледяной дождь, мокрый снег и ураганный ветер до 20 м/с привели к обледенению оборудования электроустановок, падению деревьев на ВЛ. Ветер сносил деревья, опоры, обрывал провода.

Всего стихией было повреждено пять ВЛ 220 кВ, 40 ВЛ 110 кВ, 32 ВЛ 35 кВ, 189 ВЛ 6−10 кВ.

В результате срабатывания защиты были выведены из работы часть генераторных установок филиала АО «ДГК» Приморская генерация» СП Восточная ТЭЦ. Аварийная блокировка длилась 4 часа.

Восстановить поврежденное оборудование удалось только 29 ноября.

В ходе расследования были установлены множественные причины, которые стали предпосылками аварии или затруднили ее ликвидацию, в том числе отсутствие контроля электросетевых организаций за соблюдением правил охраны электрических сетей, отсутствие аварийного запаса оборудования, недостаточность работ по техническому обслуживанию линий, недостаток специализированной техники, отсутствие необходимого количества аварийно-ремонтных бригад и другие.

«Предложенные комиссией мероприятия по устранению причин аварии взяты на контроль Дальневосточным управлением Ростехнадзора», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года во Владивостоке было возбуждено первое уголовное дело за халатность, повлекшую причинение особо крупного ущерба по последствиям ледяного шторма в ноябре 2020 года.