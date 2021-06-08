Приштина, , 06:26 — REGNUM В министерстве здравоохранения Косово 7 июня сообщили о том, что премьер-министр Косово Альбин Курти получил вторую дозу вакцины от коронавируса в спортивном зале «1 Tetori» (алб. 1 октября — ИА REGNUM).

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик был привит вакциной Astra-Zeneca, полученной Косово в дар посредством международной программы COVAX.

Повторную вакцинацию от коронавируса уже прошли граждане Косово, получившие первую дозу вакцины в албанском Кукесе — в основном, врачи и учителя. Теперь второй компонент вакцины стали вводить привитым в Косово. В министерстве здравоохранения поблагодарили медицинских специалистов за усилия по борьбе с COVID-19 и подчеркнули важность введения обоих частей вакцины.

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