Минск, , 05:51 — REGNUM Власти Белоруссии назовут имена спонсоров Telegram-канала Nexta, признанного в стране экстремистским. Об этом 7 июня сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

«Есть такое расхожее утверждение: все тайное рано или поздно становится явным. Уверена, так будет и в данном случае. Озвучены будут и фамилии, и еще много всего «интересного». Чуть позже», — цитирует издание «Подъём» собеседницу.

Ранее один из основателей Nexta Роман Протасевич в беседе с журналистами сообщал, что один из крупных спонсоров экстремистского канала — некий «олигарх из России». Задержанный не стал называть его имя, но связал «с Уралом и горной добычей».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти показания, заявил, что белорусская сторона или сам Протасевич должны «разъяснить, о ком идет речь».

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