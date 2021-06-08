Улан-Удэ, , 05:53 — REGNUM В Бурятии за нарушение противопожарного режима — разведение костра на берегу реки— сотрудники ГУ МЧС России по Бурятии оштрафовали главу региона Алексея Цыденова на три тысячи рублей. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

«Напомню про свои три дня отпуска на майские. Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовали за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Всё правильно! Сейчас становится теплее. Надеюсь ковида станет меньше, но пожароопасность повысится. Будьте аккуратны, берегите себя и окружающих», — написал Цыденов.

Из приложенных к сообщению фотографий постановления о назначении ему административного наказания следует, что главу Бурятии наказали за разведение костра и использование открытого огня для приготовления пищи вне специально отведённого и оборудованного для этого места в период действия особого противопожарного режима. Цыденов также опубликовал фотографию квитанции об оплате штрафа и места правонарушения — костра и мангала с подготовленным к жарке шашлыком.

Напомним, что Бурятия является одним из регионов, где каждое лето остро встаёт проблема с распространением лесных пожаров. Их причиной чаще всего являются нарушение в лесах правил пожарной безопасности и сухие грозы.

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