Южно-Сахалинск, , 05:47 — REGNUM На Сахалине в пяти муниципалитетах срываются графики газификации семи объектов. Местные власти или совсем не подготовили документацию, или ещё не объявили конкурсы на разработку проектно-сметной документации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

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Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко потребовал завершить всю подготовку в течение недели и до 1 июля провести все конкурсы на разработку проектно-сметной документации.

«Перед нами стоит задача — обеспечить стопроцентную технически возможную газификацию Сахалинской области до 2025 года. Предупреждаю — срывы работ недопустимы», — сказал Лимаренко.

В число аутсайдеров по газификации попали котельные в селе Огоньки Анивского района, Хоэ и Виахту Александровск-Сахалинского района, селе Пихтовое Корсаковского района, селах Арги-Паги и Адо-Тымово Тымовского района, а также в селе Весточка Южно-Сахалинска.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2030 году будет полностью завершена технически возможная газификация России. Об этом 19 января заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече президента России Владимира Путина.