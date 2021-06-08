Виндхук, , 05:40 — REGNUM Морги в Намибии начали работать на пределе возможностей из-за роста смертности среди пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил глава минздрава республики Калумби Шангула агентству Синьхуа.

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«Ситуация еще не кризисная, но уже вызывает беспокойство. Она не только ухудшилась из-за роста числа умерших с COVID-19, но и из-за того, что в моргах до пяти лет остаются невостребованные тела», — заявил он.

Отмечается, что за прошедшую неделю в Намибии умерли 88 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в этой африканской стране от осложнений COVID-19 скончались 920 человек.