Новосибирск, , 05:38 — REGNUM В Новосибирской области с 8 по 14 июня 2021 года ожидается высокая пожароопасность 4 класса горимости. Также сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность 5 класса горимости в Купинском и Карасукском районах. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в Новосибирске сегодня, 8 июня, утром ожидается без осадков, ветер юго-восточный 5−10 м/с, температура воздуха +21… +23 °C. Во второй половине дня местами ожидаются кратковременный дождь и гроза.

В Новосибирской области прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы; ветер 5−10 м/сек, местами порывы до 17 м/сек, +25… +30°C, по северо-западу +16… +21°C.