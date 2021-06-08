Салехард, 8 июня 2021, 05:23 — REGNUM В авиакомпании «Ямал» временно исполняющим обязанности главы назначен её технический директор Артём Лобачев. Об этом сообщает пресс-служба главы ЯНАО.
Напомним, бессменный руководитель авиакомпании «Ямал» Василий Крюк покинул пост гендиректора по решению совета директоров в конце мая 2021 года. Причины его отставки официально не назывались.
Напомним, основным владельцем авиакомпании «Ямал» является департамент имущественных отношений ЯНАО. Компания является основным авиаперевозчиком в регионе.