Москва, , 05:29 — REGNUM Во вторник, 8 июня, в Москве будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха — +24…+26 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 9 июня в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха — +13…+15 °C.

Ветер северо-восточный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +21…+26 °C днём и +10…+15 °C ночью.

В среду, 9 июня, днём в столице ожидается +22…+24 °C. По области +20…+25 °C. Ночью в регионе ожидается +10…+15 °C. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве из-за сильного ветра и грозы до 9 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

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