Токио, , 05:18 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,9 у берегов префектуры Фукусима в Японии, сообщает японское метеорологическое агентство.

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался на северо-востоке острова Хонсю. Глубина залегания очага сейсмособытия составляла 80 километров под морским дном. По предварительным данным, пострадавших или разрушений не фиксировалось. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Индонезии. Его очаг находился в 125 километрах от острова Ару на глубине 27 километров. Пострадавших не было.