Пекин, , 05:17 — REGNUM Трое горняков, оказавшиеся в ловушке после обрушения крыши угольной шахты в восточно-китайской провинции Шаньдун, найдены мертвыми, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

Авария произошла около 23:06 по местному времени 26 мая на угольной шахте в уезде Вэйшань города Цзинин, в результате чего шесть шахтеров оказались в ловушке. По данным окружного бюро по чрезвычайным ситуациям, трое рабочих были спасены.

Ведется дальнейшее расследование. Напомним, что в результате выброса угля и газа на одной из шахт в центральной китайской провинции Хэнань погибли восемь человек.

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