Абуджа, , 05:15 — REGNUM Соцсеть Twitter заблокировали в Нигерии ради национальных интересов и обеспечения безопасности, заявил глава нигерийского МИД Джоффри Онеяма в ходе пресс-конференции.

По его словам, президент Нигерии Мухаммаду Бухари намерен обеспечивать мир и безопасность граждан страны. Онеяма отметил, что власти страны берут на себя ответственность за то, что соцсети не смогут сыграть роль в дестабилизации ситуации в стране.

«К сожалению, зло, для совершения которого часто используются социальные сети, имеет очень тяжелые последствия для человеческих жизней, а в нашем случае также угрожает единству страны», — подчеркнул глава МИД Нигерии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня работу соцсети Twitter приостановили в Нигерии. Власти республики также решили выдавать лицензии на работу социальных сетей в стране. Отмечалось, что запрет вводится на неопределенный срок.

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