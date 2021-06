Чжэнчжоу, Китай, , 05:14 — REGNUM Восемь шахтеров погибли в результате выброса угля и газа в центральной китайской провинции Хэнань, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Несмотря на все усилия по спасению, шахтеры умерли от удушья, после того как они оказались погребены под завалами в угольной шахте в городе Хеби, сообщило городское правительство.

Авария произошла около 17:50 по местному времени 4 июня на шахте, эксплуатируемой компанией Hebi Coal and Electric Co. Ltd. Из 355 человек, работавших под землей, 347 были благополучно доставлены на поверхность. Ведется расследование причин аварии.