Лима, , 05:10 — REGNUM Оппозиционный кандидат в президенты Перу Кейко Фухимори заявила о нарушениях в ходе голосования. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции.

«Произошел ряд нарушений, которые беспокоят нас, и мы считаем важным заявить об этом и призвать граждан помочь нам», — заявила она.

По последним данным, после обработки 95,962% голосов лидирует Педро Кастильо. Он пока набирает 50,269%, опережая Фухимори на более чем 91 тыс. голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года Кейко Фухимори освободили из тюрьмы Перу под залог. Ее обвиняли в отмывании денег и в 2018 году заключили под стражу. Позднее, в апреле 2020 года, истек срок ее предварительного задержания.

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