Пекин, , 05:08 — REGNUM Департаменты управления дорожным движением Китая по всей стране направили 121 000 полицейских и 43 000 полицейских автомобилей для поддержания порядка на дорогах во время проведения вступительных экзаменов в вузы, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Эти меры были предприняты в первый день вступительных экзаменов в вузы страны. Экзамен в Китае носит название «Гаокао». Более 3700 служб экстренной помощи были предоставлены для обеспечения безопасной, плавной и спокойной дорожной обстановки для экзаменуемых, сообщило Министерство общественной безопасности КНР.

В некоторых населенных пунктах, таких как Хэбэй и Шаньдун, на каждый пункт сдачи экзаменов было назначено по два сотрудника полиции для усиления контроля за дорожным движением.

Отделы организации дорожного движения также обновили меры по контролю за дорожным движением и дорожную обстановку вблизи экзаменационных площадок для удобства участников экзамена.