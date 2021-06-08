Вашингтон, , 05:28 — REGNUM Международные военные учения Arctic Challenge Exercise, проходящие в Финляндии, Швеции и Норвегии при участии США, Канады, Швейцарии и стран НАТО являются провокационными и противоречат мирному развитию Арктического региона. Об этом посольство России в США заявило на своей странице в социальной сети Twitter.

посольство России в США «Манёвры Arctic Challenge с участием ВВС США провокационны. Не способствуют укреплению доверия в Европе. Расходятся с заявлениями Вашингтона о безальтернативности задачи обеспечения устойчивого и мирного развития Арктического региона»

Напомним, что в двухнедельных учениях Arctic Challenge Exercise задействовано более 100 боевых самолётов стран-участников, включая недавно поступившие в ВВС Норвегии истребители F-35, самолёты-заправщики, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS, вертолёты спасательных подразделений. Задачей учений, которые проходят уже третий раз, является отработка совместных действий в воздушном пространстве Арктического региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в финской Лапландии 22 мая начались крупнейшие в Европе учения военно-воздушных сил Arctic Challenge Exercise (АСЕ).

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