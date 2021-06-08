Санкт-Петербург, , 05:04 — REGNUM Первым из российских кораблей, построенным полностью по технологии «стелс», станет корвет проекта 20 386 «Меркурий». Об этом 8 июня сообщили информированные источники в судостроительной отрасли.

«Корвет «Меркурий» станет первым кораблем ВМФ, получившим радиопоглощающее покрытие по всей площади внешней надводной конструкции», — цитирует РИА Новости собеседника.

По его словам, стометровый корабль будет отражать радиосигнал как небольшая лодка.

Кроме максимального радиопоглощающего покрытия, корвет получит надстройки с минимальным числом выступающих элементов и щелей, специальные элементы из композиционных материалов и окраской.

Корвет проекта 20 386 «Меркурий» — новейший российский корабль, в задачи которого входит ведение боевых действия в ближней и дальней морских зонах, а также защита морских коммуникаций и объектов морской экономической деятельности. Проект 20 386 разработан АО «ЦМКБ «Алмаз».

В нём будет реализован модульный принцип вооружения и возможность базирования беспилотников. Его заложили 28 октября 2016 года в Санкт-Петербурге под названием «Дерзкий». Передача корабля флоту запланирована на 2022 год.

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